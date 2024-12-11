Закрыли участок автодороги "Ушарал – Достык"

11 декабря в 23:30 ввели ограничения движения транспорта в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол", ограничение движения для всех видов автотранспорта ввели на участке автодороги "Ушарал – Достык" км 84-164. Это отрезок от станции Коктума до села Достык.

Ограничения связаны с ухудшением погодных условий в регионе.

Сегодня в Жетысуской области ожидается юго-восточный ветер, в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с. Также штормовое предупреждение объявлено в Астане и других регионах страны.