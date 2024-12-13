"Крышка без банки": 4 разрушенных мифа о казахстанских банках
Но в 2024 году произошел прорыв: сразу несколько популярных мифов о банках начали сдавать позиции и разрушаться под тяжестью фактов.
Миф №1. Банки перегружены "плохими" и "неработающими" кредитами.
Так действительно было 10 лет назад. В 2014 году доля стрессовых активов в банках составляла 36%. После принятия всех необходимых мер, в том числе списания "плохих" кредитов более чем на 7 трлн тенге и изъятия лицензий у восьми банков, в 2022 году их доля сократилась до 3,1%. Это очень низкий показатель.
Миф №2. Рост потребительского кредитования – чисто казахстанское явление.
Потребительское кредитование переживает взрывной рост практически по всему миру. В Китае, например, с начала 2024 года даже разгорается "ценовая война" на рынке потребкредитования. Причина проста: на фоне активизации финансовой поддержки потребительского сектора потребительские кредиты в Китае стали дешеветь.
При этом рост спроса на потребкредиты объясняется легко для всех стран:
- Потребкредиты замещают низкие доходы граждан.
- Растет онлайн-кредитование за счет цифровизации и биометрии.
- Пандемия-2020 породила огромный отложенный спрос.
- Бурно развиваются маркетплейсы.
Миф №3. Банки раздают кредиты всем подряд.
На самом деле банки – одни из наиболее жестко и всесторонне зарегулированных организаций. В особенности это касается так называемого банковского андеррайтинга – оценки человека, желающего взять кредит, на предмет способности этот кредит вернуть.
В итоге, как отметила в одном из недавних интервью председатель АРРФР РК Мадина Абылкасымова, отказы получает примерно треть желающих получить кредиты.
Миф №4. Кредиты – зло.
Возвращенный в срок кредит злом не является. Как и кредит, взятый под конкретные практические цели с четким пониманием возврата. Как и кредит, взятый на закрытие сложной жизненной ситуации. Эти "подпорки" под пошатывающееся финансовое положение стали частью нашей повседневности и не несут угрозы. Зло – это бездумно взятый или невозвращенный кредит. Они угрожают всем – и банкам, и заемщикам, и государству.
Нельзя сказать, что эти мифы перестали существовать. Они сильны, пока остаются верящие в них люди. Но фактов в публичном поле становится все больше. Остается надеяться, что когда-нибудь они победят.