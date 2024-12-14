В Астане провели уникальную операцию беременной двойней женщине

В Астане впервые провели уникальную операцию женщине, которая находится на шестом месяце беременности двойней, сообщает Zakon.kz.

Хирургическое вмешательство для коррекции фето-фетального трансфузионного синдрома проводили на базе городской многопрофильной больницы № 2 силами специалистов клиники без привлечения зарубежных специалистов.

"Внедрение фетальной хирургии открывает новые горизонты в акушерстве и перинатальной медицине. До этого момента беременные женщины, нуждающиеся в подобной помощи, были вынуждены обращаться за лечением в специализированные центры других стран, что было сопряжено с большими затратами, логистическими трудностями и рисками. Теперь такая помощь доступна в столице", – отметила руководитель Управления здравоохранения Астаны Алия Рустемова.

Беременную 41-летнюю женщину госпитализировали в акушерский блок городской многопрофильной больницы № 2 с осложнением многоплодной беременности и высоким риском внутриутробной гибели плодов.

Фетальная хирургия – уникальный раздел медицины, направленный на диагностику и лечение тяжелых пороков развития.

Ранее в Алматы провели уникальную операцию новорожденному. Хирурги удалили у младенца килограммовую опухоль за 75 минут.