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Общество

В Астане провели уникальную операцию беременной двойней женщине

операция, хирургия, медицина, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 12:57 Фото: акимат Астаны
В Астане впервые провели уникальную операцию женщине, которая находится на шестом месяце беременности двойней, сообщает Zakon.kz.

Хирургическое вмешательство для коррекции фето-фетального трансфузионного синдрома проводили на базе городской многопрофильной больницы № 2 силами специалистов клиники без привлечения зарубежных специалистов.

"Внедрение фетальной хирургии открывает новые горизонты в акушерстве и перинатальной медицине. До этого момента беременные женщины, нуждающиеся в подобной помощи, были вынуждены обращаться за лечением в специализированные центры других стран, что было сопряжено с большими затратами, логистическими трудностями и рисками. Теперь такая помощь доступна в столице", – отметила руководитель Управления здравоохранения Астаны Алия Рустемова.

Беременную 41-летнюю женщину госпитализировали в акушерский блок городской многопрофильной больницы № 2 с осложнением многоплодной беременности и высоким риском внутриутробной гибели плодов.

Фетальная хирургия – уникальный раздел медицины, направленный на диагностику и лечение тяжелых пороков развития.

Ранее в Алматы провели уникальную операцию новорожденному. Хирурги удалили у младенца килограммовую опухоль за 75 минут.

Андрей Дюсупов
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