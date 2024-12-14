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Общество

В Петропавловске 20 семей из социально-уязвимой категории получили ключи от новых квартир

Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья , фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 02:59 Фото: freepik
В Северо-Казахстанской области продолжается реализация программы по приобретению квартир для граждан из социально-уязвимых слоев общества, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, в акимате Петропавловска сообщили, что в 2024 году приобрели 169 квартир социально-уязвимым семьям.

"В Северо-Казахстанской области идет работа по обеспечению жильем граждан из категории социально-уязвимых слоев населения. В 2024 году для данной категории были приобретены 169 квартир в Петропавловске. Сейчас идет предоставление жилья согласно очередности. Сегодня ключи от нового жилья получили 20 городских семей", – сообщили в пресс-службе акимата города.

Ранее стало известно, что 15 429 человек нашли постоянную работу в Абайской области.

Аксинья Титова
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