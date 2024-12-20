В Мангистау после 30-летнего перерыва возрождается профессиональное рыболовство

В этом году три рыбохозяйственных предприятия Мангистауской области вырастили 45,5 тонны рыбы осетровых пород и сомов. В 2025 году в регионе планируется вырастить 286 тонн рыбы. Об этом на брифинге в СЦК рассказал аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

В этом году в Тупкараганском районе под строительство фермы по производству осетровых рыб и икры выделен земельный участок площадью 56 гектар. Ожидается, что строительство фермы стартует в начале 2025 года. После запуска проекта будет создано 30 постоянных рабочих мест.

Например, известная швейцарская рыбная ферма реализует проект по разведению осетровых пород рыб в бассейне и производству столовой икры. Стоимость проекта – 4,2 млрд тенге. В Каракиянском районе осуществляется проект по выращиванию раков и рыбы.

В 2025-2027 годах планируется реализовать 8 инвестиционных проектов на сумму 12 млрд тенге.

Среди них самый крупный – проект товарищества "Organic fish" по выращиванию осетровых пород с помощью сетчатого ограждения. Мощность проекта – 5 тысяч тонн рыбы в год, стоимость инвестиций – 7,4 млрд тенге.

После 30-летнего перерыва в Мангистау началось развитие профессионального рыболовного хозяйства. Для возрождения экономики, которая в советское время интенсивно развивалась, а затем остановилась, был привлечен ряд инвесторов. Сегодня закуплены современные суда для ловли рыбы на Каспии. Еще четыре судна планируется приобрести в следующем году.

Таким образом, в 2025 году планируется выловить в море до 20 тысяч тонн рыбы.