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Общество

Стало известно, сколько безработных проживает в Актау

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 07:30 Фото: Zakon.kz
В аппарате Актауского городского маслихата сообщили, что на совместном заседании постоянных комиссий обсуждали вопросы занятости и трудоустройства граждан, передает Zakon.kz.

По информации lada.kz, участники заседания затронули тему "О мерах по трудоустройству и занятости граждан", а также рассмотрели работы Центра занятости в Актау. Комиссия ознакомилась с мерами, запланированными на 2025 год, направленными на обеспечение занятости и снижение уровня безработицы.

На текущий момент за 11 месяцев этого года уровень безработицы в городе составил 1,6%, зарегистрировано 15 809 безработных, из которых 3 693 были трудоустроены. Остальные же остались в статусе безработных лиц.

Центр занятости отчитался, что работал в направлении предоставления социальной помощи и поддержки, организации ярмарок вакансий. Члены комиссии подняли вопросы о правильной статистической оценке безработицы, а также о дисбалансе между спросом и предложением на рынке труда.

В заключение Центру занятости были даны рекомендации, включая прогнозирование ситуации на рынке труда, определение причин регистрации безработных и усиление мер по трудоустройству людей с ограниченными возможностями.

Работы по решению проблемы безработицы и улучшению социально-экономической ситуации города продолжатся.

Ранее стало известно, что в Казахстане находят лишь каждого второго беглеца, объявленного в розыск.

Аксинья Титова
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