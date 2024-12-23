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Общество

Депутат о платформенных перевозках: Криминал говорит "рахмет" государству

Транспортный коридор, перевозка грузов, грузоперевозки, грузоперевозка, товарные контейнеры, контейнер, торговля, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 12:55 Фото: primeminister.kz
Депутат Павел Казанцев 23 декабря 2024 года заявил, что через платформенные перевозки грузов и багажа отправляют как букеты, так и наркотики, оружие и трупы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Павел Казанцев отметил, что сейчас платформенные перевозки грузов и багажа практически никак не контролируют и не регулируют.

"Через платформу одним звонком на любой подходящей попутке мы можем отправлять самые разные грузы. И документы, и букет цветов, и партию товара, и подарок. Это очень удобно, это знают все, и люди говорят "рахмет" государству. Но также знают все, что через такой же звонок на такой же платформенной "попутке" можно перевезти оружие, наркотики, сильнодействующие ядовитые вещества. Авторитетно заявляю, что и трупы можно перевозить таким образом. Криминал тут говорит тоже "рахмет" государству", – озвучил он.

Министр транспорта Марат Карабаев ответил, что сейчас проект закона "О почте" рассматривает Мажилис.

"В рамках этого проекта появляется норма о так называемом "несопровождаемом грузе". И одно из требований по этим несопровождаемым грузам, это человек, который принимает такой груз, должен иметь техническое оснащение, чтобы не вскрывая груз, определить содержимое. То есть, перевозчик будет использовать так называемый rapiscan", – дополнил министр.

Ранее депутат Нуртай Сабильянов заявил о конфликте интересов при строительстве дорог в Казахстане.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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