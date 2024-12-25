До конца года: в Жетысуской области из-за плохой погоды перекрыли дорогу

Фото: Zakon.kz

25 декабря 2024 года в 08:00 в Жетысуской области из-за ухудшения погодных условий ввели ограничение движения для всех видов автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Ограничения касаются участка дороги "Ушарал-Достык" км 84–164 (от станции Коктума до села Достык).



Ориентировочное время открытия дороги – 31 декабря 2024 года в 10:00. Ранее стало известно какие дороги отремонтируют в Костанайской области.



Поделиться новостью