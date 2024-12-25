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Общество

До конца года: в Жетысуской области из-за плохой погоды перекрыли дорогу

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 07:49 Фото: Zakon.kz
25 декабря 2024 года в 08:00 в Жетысуской области из-за ухудшения погодных условий ввели ограничение движения для всех видов автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Ограничения касаются участка дороги "Ушарал-Достык" км 84–164 (от станции Коктума до села Достык).

Ориентировочное время открытия дороги – 31 декабря 2024 года в 10:00.

Ранее стало известно какие дороги отремонтируют в Костанайской области.

Аксинья Титова
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