Ботсад Алматы выступил с заявлением о работе в праздники

Администрация Главного Ботанического сада (ГБС) Алматы озвучила график работы в праздничные дни. 31 декабря 2024 года и 1, 2 января 2025 года парк будет закрыт, сообщает Zakon.kz.

Обращение к посетителям размещено на странице в Instagram.

"Поздравляем вас с наступающим Новым годом и уведомляем о том, что Главный Ботанический сад будет закрыт для посещений 31 декабря, 1 и 2 января. С 3 января ждем вас снова в гости!" Пресс-служба ГБС Алматы

Режим работы в новом году остается прежним: с 10:00 до 19:00, касса и вход – до 18:00.

Смогут ли казахстанцы попасть в ЦОНы и СпецЦОНы в праздничные дни, можно прочитать по этой ссылке.