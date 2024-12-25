Ботсад Алматы выступил с заявлением о работе в праздники
Фото: Zakon.kz
Администрация Главного Ботанического сада (ГБС) Алматы озвучила график работы в праздничные дни. 31 декабря 2024 года и 1, 2 января 2025 года парк будет закрыт, сообщает Zakon.kz.
Обращение к посетителям размещено на странице в Instagram.
"Поздравляем вас с наступающим Новым годом и уведомляем о том, что Главный Ботанический сад будет закрыт для посещений 31 декабря, 1 и 2 января. С 3 января ждем вас снова в гости!"Пресс-служба ГБС Алматы
Режим работы в новом году остается прежним: с 10:00 до 19:00, касса и вход – до 18:00.
Смогут ли казахстанцы попасть в ЦОНы и СпецЦОНы в праздничные дни, можно прочитать по этой ссылке.
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