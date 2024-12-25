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Общество

Ботсад Алматы выступил с заявлением о работе в праздники

Новый год, новогодний праздник, празднование, празднования, новогодние каникулы, зимние каникулы, новогодние выходные, новогодние праздники, новогодние украшения, новогоднее оформление города, новогодние декорации, новогодние инсталляции , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 10:44 Фото: Zakon.kz
Администрация Главного Ботанического сада (ГБС) Алматы озвучила график работы в праздничные дни. 31 декабря 2024 года и 1, 2 января 2025 года парк будет закрыт, сообщает Zakon.kz.

Обращение к посетителям размещено на странице в Instagram.

"Поздравляем вас с наступающим Новым годом и уведомляем о том, что Главный Ботанический сад будет закрыт для посещений 31 декабря, 1 и 2 января. С 3 января ждем вас снова в гости!"Пресс-служба ГБС Алматы

Режим работы в новом году остается прежним: с 10:00 до 19:00, касса и вход – до 18:00.

Смогут ли казахстанцы попасть в ЦОНы и СпецЦОНы в праздничные дни, можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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