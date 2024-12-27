Как директор детсада стал миллионером за счет "мертвых душ", рассказали прокуроры

В Жетысуской области осудили директора ясли-сада за мошенничество в крупном размере в рамках подушевого финансирования учреждения, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры региона от 27 декабря 2024 года, директор ясли-сада "Kaisar KK" в Панфиловском районе на протяжении двух лет предоставлял фиктивные отчеты о посещаемости детей, которые фактически не ходили в детский сад. В общей сложности выявлено хищение на сумму 11 млн тенге.

"Таким образом, получал выплаты от государства за несуществующих детей. Суд признал виновным директора в совершении мошенничества и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы", – сообщили в прокуратуре.

Приговор вступил в законную силу.

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