#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
521.81
543.67
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
521.81
543.67
5.05
Общество

Управляющего ТОО "Кезби" обвиняют в хищении 1,5 млрд тенге в Мангистауской области

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 04:40 Фото: Zakon.kz
Агентство по финансовому мониторингу в Мангистауской области и прокуратура завершили расследование, начатое в отношении управляющего директора ТОО "Кезби" Ержана Кезбаева по факту хищения денежных средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы АФМ РК, подозреваемый похитил 1,5 млрд тенге, выделенные АО "ОзенМунайГаз" на улучшение социального пакета работников ТОО.

"Средства выведены через аффилированные предприятия, куда поступали под видом финансовой помощи. При этом часть денег использовалась для оплаты учебы детей подозреваемого в высших учебных заведениях. В ходе расследования выявлен факт неуплаты социального налога и индивидуального подоходного налога в размере 1,5 млрд тенге", – сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках финансового расследования установлено имущество подозреваемого на сумму свыше 700 млн тенге, а именно: четыре земельных участка на 576 млн тенге, коттедж с земельным участком стоимостью более 113 млн тенге, два автотранспортных средства стоимостью 15,5 млн тенге.

"Судом в целях обеспечения конфискации на указанное имущество наложен арест. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", – заключили в ведомстве.

3 ноября 2024 года подозреваемый был задержан.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Около 60 автоматов для сбора вторичного сырья установят в Алматы
Общество
04:20, 28 декабря 2024
Около 60 автоматов для сбора вторичного сырья установят в Алматы
В Мангистау подсчитали число несовершеннолетних мам, родивших в 2024 году
Общество
19:00, 27 декабря 2024
В Мангистау подсчитали число несовершеннолетних мам, родивших в 2024 году
Как незрячая жительница Шымкента покорила сцену
Общество
18:42, 27 декабря 2024
Как незрячая жительница Шымкента покорила сцену
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: