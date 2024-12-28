#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
521.81
543.67
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
521.81
543.67
5.05
Общество

Новогодняя ночь в Петропавловске пройдет под присмотром свыше 200 полицейских

Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 04:00 Фото: пресс-служба ДП СКО
В ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года свыше 200 полицейских будут охранять спокойствие жителей областного центра на севере Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД страны, в обеспечении общественной безопасности в новогоднюю ночь будут следующие службы Петропавловска:

  • участковые инспекторы;
  • сотрудники батальона патрульной полиции городского управления полиции;
  • бойцы специального отряда быстрого реагирования;
  • представители управления специализированной службы охраны;
  • военнослужащие и работники частных охранных формирований.
Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 04:00

Фото: пресс-служба ДП Северо-Казахстанской области

Ожидается усиленное видеонаблюдение в местах массового скопления людей.

"В целом на рабочих местах по области будут находиться 30% личного состава полиции", – говорится в сообщении.
Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 04:00

Фото: пресс-служба ДП Северо-Казахстанской области

Гарнизонный развод комплексных сил полиции, заступающих на дежурство по охране правопорядка прошло под руководством начальника департамента полиции Северо-Казахстанской области Айдына Кабдулдинова.

Недавно трехлетнего малыша спасли в Петропавловске, а на базаре в Караганде задержали покупателя с сувенирной купюрой.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Усиление ветра и осадки: какая погода ожидает казахстанцев 29 декабря
Общество
17:28, 28 декабря 2024
Усиление ветра и осадки: какая погода ожидает казахстанцев 29 декабря
Более 800 литров крови сдали казахстанцы для пострадавших во время авиакатастрофы близ Актау
Общество
16:27, 28 декабря 2024
Более 800 литров крови сдали казахстанцы для пострадавших во время авиакатастрофы близ Актау
Авиакатастрофа в Актау: азербайджанцы записывают видео с благодарностью казахстанцам
Общество
15:27, 28 декабря 2024
Авиакатастрофа в Актау: азербайджанцы записывают видео с благодарностью казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: