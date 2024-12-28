Новогодняя ночь в Петропавловске пройдет под присмотром свыше 200 полицейских

Фото: пресс-служба ДП СКО

В ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года свыше 200 полицейских будут охранять спокойствие жителей областного центра на севере Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД страны, в обеспечении общественной безопасности в новогоднюю ночь будут следующие службы Петропавловска: участковые инспекторы;

сотрудники батальона патрульной полиции городского управления полиции;

бойцы специального отряда быстрого реагирования;

представители управления специализированной службы охраны;

военнослужащие и работники частных охранных формирований. Фото: пресс-служба ДП Северо-Казахстанской области Ожидается усиленное видеонаблюдение в местах массового скопления людей. "В целом на рабочих местах по области будут находиться 30% личного состава полиции", – говорится в сообщении. Фото: пресс-служба ДП Северо-Казахстанской области Гарнизонный развод комплексных сил полиции, заступающих на дежурство по охране правопорядка прошло под руководством начальника департамента полиции Северо-Казахстанской области Айдына Кабдулдинова. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от sqo_pd (@sqo_pd) Недавно трехлетнего малыша спасли в Петропавловске, а на базаре в Караганде задержали покупателя с сувенирной купюрой.

Поделиться новостью