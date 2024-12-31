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Общество

Не верьте в "новогодние подарки": казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники, ворую телеграм, рассылка с новогодними подарками, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 09:48 Фото: pixabay
31 декабря 2024 года Национальная служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT предупредила о том, что мошенники придумали новую схему обмана, маскируясь под праздничные акции, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о воровстве аккаунтов Telegram через фейковые "новогодние подарки".

"Пользователям Telegram поступают сообщения с заманчивым предложением получить бесплатную премиум-подписку в честь Нового года. В них содержится фишинговая ссылка. Переходя по ней и вводя данные для авторизации, пользователь фактически передает доступ к своему аккаунту злоумышленникам", – предупреждают эксперты.

Специалисты службы также отмечают, что рассылка проводится по цепочке через ранее взломанные аккаунты Telegram.

Как обезопасить себя?

Придерживайтесь простых правил:

  • Игнорируйте подозрительные ссылки – даже если они пришли от знакомого.
  • Убедитесь в подлинности отправителя. Мошенники часто создают фейковые учетные записи.
  • Активируйте двухфакторную аутентификацию в Telegram – это добавит дополнительный уровень защиты.

Что делать при утрате доступа?

  • Если ваш аккаунт оказался под угрозой или вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обратитесь в службу поддержки Telegram и сообщите о случившемся.

30 декабря Zakon.kz предупреждал о мошенниках, предлагающих трудоустройство в Англии и других странах Европы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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