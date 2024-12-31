Не верьте в "новогодние подарки": казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников
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31 декабря 2024 года Национальная служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT предупредила о том, что мошенники придумали новую схему обмана, маскируясь под праздничные акции, сообщает Zakon.kz.
Речь идет о воровстве аккаунтов Telegram через фейковые "новогодние подарки".
"Пользователям Telegram поступают сообщения с заманчивым предложением получить бесплатную премиум-подписку в честь Нового года. В них содержится фишинговая ссылка. Переходя по ней и вводя данные для авторизации, пользователь фактически передает доступ к своему аккаунту злоумышленникам", – предупреждают эксперты.
Специалисты службы также отмечают, что рассылка проводится по цепочке через ранее взломанные аккаунты Telegram.
Как обезопасить себя?
Придерживайтесь простых правил:
- Игнорируйте подозрительные ссылки – даже если они пришли от знакомого.
- Убедитесь в подлинности отправителя. Мошенники часто создают фейковые учетные записи.
- Активируйте двухфакторную аутентификацию в Telegram – это добавит дополнительный уровень защиты.
Что делать при утрате доступа?
- Если ваш аккаунт оказался под угрозой или вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обратитесь в службу поддержки Telegram и сообщите о случившемся.
30 декабря Zakon.kz предупреждал о мошенниках, предлагающих трудоустройство в Англии и других странах Европы.
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