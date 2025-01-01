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Общество

Дед Мороз и Снегурочка поздравили спасателей Костанайской области

Новый год, новогодний праздник, празднование, празднования, новогодние каникулы, зимние каникулы, новогодние выходные, новогодние праздники, новогодние украшения, новогоднее оформление города, новогодние декорации, новогодние инсталляции , фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 05:00 Фото: Zakon.kz
В Карасуском районе новогодние персонажи поздравили спасателей, несущих службу в селе Новоселовка, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба регионального ДЧС, это спасатели, которые дежурят на месте проведения масштабных инженерных работ.

"Несмотря на зимний холод, они мужественно и ответственно несут свою службу, обеспечивая безопасность местных жителей", – говорится в сообщении.

К церемонии поздравления и вручения сладких подарков к Деду Морозу и Снегурочке присоединились и официальные лица. Сообща они отметили вклад сотрудников гражданской защиты в поддержание порядка и выполнение сложных задач, стоящих перед районом.

К Новому году в коллективе прокуроры города Сарань Карагандинской области повторили популярный тренд с шоколадками.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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