В "КазАвтоЖол" обратились к водителям Жетысуской области

1 января поступила оперативная информация об ограничении движения в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы организации, речь идет об участке автодороги "Алматы – Усть-Каменогорск" км 124-287. Он относится к участку границы Алматинской области и города Талдыкорган. Ограничения касаются водителей грузового и общественного автотранспорта и введены в связи ухудшением погодных условий.

"Планируемое открытие движения – 01 января 2025 года в 08:30", – говорится в сообщении.

Дополнительную информацию можно получить в любое время суток по телефону 1403.

С 1 по 3 января в Астане и 12 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.