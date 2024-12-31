В "КазАвтоЖол" обратились к водителям Жетысуской области
Фото: pixabay
1 января поступила оперативная информация об ограничении движения в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы организации, речь идет об участке автодороги "Алматы – Усть-Каменогорск" км 124-287. Он относится к участку границы Алматинской области и города Талдыкорган. Ограничения касаются водителей грузового и общественного автотранспорта и введены в связи ухудшением погодных условий.
"Планируемое открытие движения – 01 января 2025 года в 08:30", – говорится в сообщении.
Дополнительную информацию можно получить в любое время суток по телефону 1403.
С 1 по 3 января в Астане и 12 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.
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