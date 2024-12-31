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Общество

В "КазАвтоЖол" обратились к водителям Жетысуской области

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 03:10 Фото: pixabay
1 января поступила оперативная информация об ограничении движения в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы организации, речь идет об участке автодороги "Алматы – Усть-Каменогорск" км 124-287. Он относится к участку границы Алматинской области и города Талдыкорган. Ограничения касаются водителей грузового и общественного автотранспорта и введены в связи ухудшением погодных условий.

"Планируемое открытие движения – 01 января 2025 года в 08:30", – говорится в сообщении.

Дополнительную информацию можно получить в любое время суток по телефону 1403.

С 1 по 3 января в Астане и 12 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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