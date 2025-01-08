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Общество

Служба спасения Алматы выступила с важным обращением

Служба спасения Алматы выступила с важным обращением, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 18:01 Фото: Zakon.kz
Ночью 8 января 2025 года Алматы засыпало снегом. Уже на следующий день синоптики прогнозируют понижение температуры в городе до 13 градусов мороза. Служба спасания города решила напомнить жителям и гостям города правила безопасности, сообщает Zakon.kz.

Согласно их рекомендациям, в связи с неблагоприятными погодными условиями необходимо оставаться дома ради безопасности.

"Воздержитесь от поездок на личном транспорте, особенно в горные районы, и строго соблюдайте меры предосторожности".Служба спасения Алматы

Но в случае необходимости экстренной помощи стоит обратиться по номеру 109.

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Ранее синоптики рассказали, как изменится погода в Казахстане с 9 по 11 января 2025 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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