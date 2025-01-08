Служба спасения Алматы выступила с важным обращением

Фото: Zakon.kz

Ночью 8 января 2025 года Алматы засыпало снегом. Уже на следующий день синоптики прогнозируют понижение температуры в городе до 13 градусов мороза. Служба спасания города решила напомнить жителям и гостям города правила безопасности, сообщает Zakon.kz.

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