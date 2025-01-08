Служба спасения Алматы выступила с важным обращением
Фото: Zakon.kz
Ночью 8 января 2025 года Алматы засыпало снегом. Уже на следующий день синоптики прогнозируют понижение температуры в городе до 13 градусов мороза. Служба спасания города решила напомнить жителям и гостям города правила безопасности, сообщает Zakon.kz.
Согласно их рекомендациям, в связи с неблагоприятными погодными условиями необходимо оставаться дома ради безопасности.
"Воздержитесь от поездок на личном транспорте, особенно в горные районы, и строго соблюдайте меры предосторожности".Служба спасения Алматы
Но в случае необходимости экстренной помощи стоит обратиться по номеру 109.
Материал по теме
21-градусный мороз и тепло до +7°С: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня
Ранее синоптики рассказали, как изменится погода в Казахстане с 9 по 11 января 2025 года.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript