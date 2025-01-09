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Общество

Пострадавший от паводков мост восстановили в Абайской области

Абайская область, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 05:35 Фото: пресс-служба акимата Абайской области
Временный переход соорудили через реку Богас для восстановления автомобильного движения, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы регионального акимата, весенние паводки прошлого года привели к разрушению моста на автомобильной дороге районного значения "Караганда – Аягоз – Богас – Киндикти". Благодаря оперативным действиям властей проблема была решена в кратчайшие сроки.

"Сегодня новый мост полностью готов к эксплуатации и обеспечивает безопасное движение транспорта", – говорится в сообщении.

Через восстановленный мост осуществляется движение между селами Киндикти и Алгабас, а также доступ к мавзолею Ыргызбай ата. Это значимая культурная достопримечательность региона. Так в Киндиктинском сельском округе проживают 631 человек, а ежегодно мавзолей посещают около шести тыс. туристов.

Недавно три тонны рыбы без документов изъяли полицейские у водителя грузовика в Аягозском районе.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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