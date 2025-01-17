Мыши и крысы атакуют Астану в ближайшее время

Казахстанскую столицу этой весной могут заполонить мыши и крысы, сообщает Zakon.kz.

Неприятную для астанчан новость сообщили местные санэпидемиологи. По данным "Первого канала "Евразия", специалисты ссылаются на гидроклиматический прогноз. Он таков, что условия для размножения грызунов будут благоприятными.

Но текущая обстановка свидетельствует о том, что грызуны уже сейчас терроризируют жителей сразу нескольких жилых домов. Хвостатые вредители решили не дожидаться официального начала весны и стали кошмаром для жителей двух жилых комплексов на левом берегу Астаны.

Но не только хвостатые стали проблемой для горожан. Создательницы финансовой пирамиды в Астане похитили более 500 млн тенге.