#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
529.99
546.63
5.21
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
529.99
546.63
5.21
Общество

Переломы и ушибы: павлодарца арестовали после избиения двухлетней падчерицы

Насилие над детьми, педофилия, насилие над несовершеннолетними , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 09:17 Фото: Zakon.kz
Как сообщили в павлодарской детской областной больнице, 16 января 2025 года к ним в приемный покой обратилась мама с ребенком 2022 года рождения, передает корреспондент Zakon.kz.

Девочка жаловалась на боли в области ключиц. 

"Осмотр дежурного травматолога и рентген подтвердили закрытый перелом обеих ключиц без смещения. Со слов матери, днем ранее ребенок упал с кровати. Врачи наложили повязку и направили девочку на амбулаторное наблюдение. 17 января мать повторно обратилась с ребенком в приемный покой. На этот раз женщина сообщила, что ее дочь избил отчим", – рассказали в больнице.

Сигнал тут же поступил в правоохранительные органы, ситуация также на контроле у регионального уполномоченного по правам ребенка. На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области предоставили следующую информацию.

"По факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС управления полиции Павлодара", – говорится в ответе.

Обстоятельства происшествия выясняются. В настоящее время девочка проходит лечение дома. Кроме переломов ключиц, у нее зафиксированы многочисленные гематомы.

Ирина Адылканова
Поделиться новостью
Читайте также
Верховный суд освободил казахстанца, осужденного за сбыт наркотиков
Общество
09:20, Сегодня
Верховный суд освободил казахстанца, осужденного за сбыт наркотиков
Казахстанцев стали обманывать при обмене валюты
Общество
09:10, Сегодня
Казахстанцев стали обманывать при обмене валюты
В двух областях Казахстана ограничили движение 21 января
Общество
08:39, Сегодня
В двух областях Казахстана ограничили движение 21 января
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: