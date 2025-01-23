Названы топ-3 пособий и выплат в Казахстане в 2024 году

Фото: Zakon.kz

В Казахстане в 2024 году по линии социального обеспечения граждане чаще всего обращались за выплатами и пособиями, связанными с рождением ребенка и уходу за ним. Об этом стало известно из заявления пресс-службы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что за 12 месяцев по этому запросу было оказано порядка 650 тыс. государственных услуг.

На второй строчке рейтинга расположились пенсионные выплаты – их число составило 345 тыс.

Замыкает тройку лидеров назначение пособий по многодетным семьям, число принятых обращений по которым составило 61 тыс. услуг. Данные выплаты осуществляются за счет средств Республиканского бюджета и Государственного фонда социального страхования. 22 января в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана рассказали о том, что в 2024 году многодетные семьи и награжденные матери в виде пособий получили 546 млрд тенге. Также стало известно, насколько вырастут выплаты в 2025 году.

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