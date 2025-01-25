Лапшу "Доширак", корейский виноград и дубайский шоколад уберут из магазинов Астаны

Виноград "шайн мускат" и дубайский шоколад уберут с прилавков некоторых столичных магазинов, сообщает Zakon.kz.

Столичный департамент санэпидконтроля проверил больше 450 видов товаров на соответствие технологическим и гигиеническим требованиям. Специалисты обследовали как продукты питания, так и непродовольственные изделия, которые отобрали еще в прошлом году. При этом 119 из них проверку не прошли, передает "КТК".

К примеру:

в молоке белорусского производства обнаружили нарушение жирно-кислотного состава;

в российской муке оказалось заниженным содержание цинка и железа;

в казахстанском чае нашли красители.

В список товаров, которые продавцы теперь обязаны убрать с полок магазинов, но уже из-за нарушения маркировки, попали три вида чая, виноград сорта "шайн мускат", дубайский шоколад и лапша "Доширак".

"Отсутствие маркировки продукции, пищевой продукции особенно, считается, что это опасная продукция, потому что нет никаких сведений о продукции и вводит это в заблуждение потребителя. Поэтому выданы были субъектам торговли меры оперативного действия, постановления о снятии продукции, возврату поставщику или уничтожению", – рассказала руководитель отдела ДСЭК города Астаны Карлыгаш Абдишева.

Тем временем в Астане сняли ограничение на продажу картофеля.