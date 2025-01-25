Что творится с ценами на картофель в Алматы: заявление акимата

В акимате Алматы сегодня, 25 января 2025 года, сделали заявление по ситуации с ценами на картофель, сообщает Zakon.kz.

В городском управлении предпринимательства и инвестиций отметили, что сотрудниками аппаратов акимов районов ведется ежедневный мониторинг крупных рынков, где средняя цена на сегодня составляет 350 тенге/кг.

"В ходе мониторинга также ведется контроль по недопущению необоснованного завышения цен и соблюдению 15% торговой надбавки... Стабилизация цен в городе продолжается за счет реализации картофеля на полках в (одной из сети торговых точек. – Прим. ред.) по фиксированной цене – 157 тенге/кг". Управление предпринимательства и инвестиций акимата Алматы

При этом, как отметили в управлении, цены на картофель в других супермаркетах составляют 356, 385 и 336 тенге.

"В целом, продукция во всех торговых объектах имеется в достаточном объеме, ажиотажа и дефицита не наблюдается". Управление предпринимательства и инвестиций акимата Алматы

В управлении подчеркнули, что в случае выявления несоблюдения 15% торговой надбавки предприниматели привлекаются к административной ответственности.

"С начала текущего года за необоснованное завышение цен на картофель на 4-х предпринимателей наложены штрафы по статье 204-4 КоАП РК". Управление предпринимательства и инвестиций акимата Алматы

23 января 2025 года в Астане ввели ограничение на продажу картофеля: 5 кг в одни руки. Позднее в Управлении по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны заявили, что "продукция в достаточном объеме представлена на полках торговых сетей и рынков города, а ее запасы своевременно пополняются", и сняли ограничение.

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