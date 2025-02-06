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Общество

В полиции назвали самые "злачные" заведения Алматы

Полиция, полицейский, полицейские, полиция зимой, полицейский зимой, полицейские зимой, патрульная полиция, патруль, сотрудник полиции, сотрудники полиции, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 02:40 Фото: polisia.kz
В одном из районов Алматы полиция определила заведения с наибольшим количеством правонарушений и обсудила с владельцами меры по повышению безопасности их посетителей, сообщает Zakon.kz.

В Ауэзовском районе мегаполиса обсудили вопросы безопасности граждан в увеселительных заведениях. В рабочем совещании, инициированном районным управлением полиции, приняли участие представители местного ДЧС, санитарно-эпидемиологической службы, а также руководители кафе, баров, ресторанов и клубов.

Фото: polisia.kz

"На территории нашего района функционирует 65 увеселительных заведений, в 16 из которых отмечается наибольшее количество хулиганства и дебошей. В минувшем году здесь было зафиксировано 61 преступление. Многие заведения нанимают несоответствующие "охранные" организации, не имеющие лицензии и опыта работы. Важно, чтобы сотрудники охраны реагировали должным образом, предотвращая назревающие конфликты, а не просто выставляли посетителей за дверь, как это зачастую происходит. В противном случае на улице могут развернуться события, которые нередко заканчиваются трагически".Начальник УП Ауэзовского района Данияр Мендебаев

В итоге перед владельцами увеселительных заведений поставили важные задачи по снижению рисков возникновения конфликтных ситуаций между посетителями. В том числе, поставить на объектах лицензированную охрану, а также установить и увеличить количество камер как внутри помещения, так и на прилегающей территории.

Это позволит оперативно выявлять противоправные проявления внутри увеселительных заведений и незамедлительно реагировать на них.

Ранее сообщалось, что в Туркестане прошла встреча, посвященная Всемирному дню выборов.

Аксинья Титова
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