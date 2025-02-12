Стоимость картофеля в Костанае достигла более 400 тенге за килограмм

Мытый картофель в сетке стоит в Костанае 421 тенге. Немытая картошка без сетки немного дешевле – 365 тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, таковы ценники в супермаркетах областного центра. На днях о ситуации с возросшими ценами на картофель высказался министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. Он сказал, что ведомство разберется с ситуацией и ценовой политикой торговых точек.

По словам главы Минсельхоза, сельхозпроизводители готовы поставлять картофель по 200 тенге за килограмм, но при этом торговые точки должны реализовывать его с наценкой не более 20%.

Министерство также намерено выяснить, почему в некоторых магазинах картофеля вообще нет, несмотря на достаточные запасы в регионах-производителях. Конкретно Костанайской области это не касается, ведь картошка с прилавков никуда не пропала.

К слову, параллельно с дорогим картофелем в торговых точках имеется и более дешевая альтернатива. Речь о картофеле, реализуемом из регионального стабфонда.Сегодня в запасах имеется 2,6 тыс тонн. Цена за килограмм – 150 – 154 тенге. В последние недели выборка немного выросла, но объем картофеля для региона достаточный.

Ранее сообщалось, что жители Актау устроили давку из-за бесплатного донера.