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Общество

Более пяти тысяч девочек получили прививку против вируса папилломы в регионе Казахстана

Ребенок в больнице, дети в больнице, ребенок, дети, детская больница, вакцинация для детей, прививки детям, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 04:20 Фото: freepik
В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области привели статистику вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщает Zakon.kz.

По данным департамента, с 30 сентября 2024 года по 13 февраля 2025 года в Мангистауской области вакцину получили 5109 девочек.

Среди привитых: 1864 в возрасте 11 лет, 1643 –12 лет и 1602 – 13 лет.

По регионам вакцинацию прошли:

  • в Актау – 893,
  • в Жанаозене – 1208,
  • в Тупкараганском районе – 289,
  • в Мангистауском районе – 503,
  • в Каракиянском районе – 278,
  • в Бейнеуском районе – 377,
  • в Мунайлинском районе – 1561 девочка.

Санэпидемиологи отмечают, что вакцинация направлена на снижение риска развития рака шейки матки – второго по распространенности вида онкологии среди женщин. Ведь вирус папилломы человека является одной из основных причин этой болезни.

Ранее беременную экстренно доставили вертолетом МЧС к врачам в Усть-Каменогорске.

Аксинья Титова
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