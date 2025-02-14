Более пяти тысяч девочек получили прививку против вируса папилломы в регионе Казахстана

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области привели статистику вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщает Zakon.kz.

По данным департамента, с 30 сентября 2024 года по 13 февраля 2025 года в Мангистауской области вакцину получили 5109 девочек.

Среди привитых: 1864 в возрасте 11 лет, 1643 –12 лет и 1602 – 13 лет.

По регионам вакцинацию прошли:

в Актау – 893,

в Жанаозене – 1208,

в Тупкараганском районе – 289,

в Мангистауском районе – 503,

в Каракиянском районе – 278,

в Бейнеуском районе – 377,

в Мунайлинском районе – 1561 девочка.

Санэпидемиологи отмечают, что вакцинация направлена на снижение риска развития рака шейки матки – второго по распространенности вида онкологии среди женщин. Ведь вирус папилломы человека является одной из основных причин этой болезни.

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