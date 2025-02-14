Более пяти тысяч девочек получили прививку против вируса папилломы в регионе Казахстана
Фото: freepik
В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области привели статистику вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщает Zakon.kz.
По данным департамента, с 30 сентября 2024 года по 13 февраля 2025 года в Мангистауской области вакцину получили 5109 девочек.
Среди привитых: 1864 в возрасте 11 лет, 1643 –12 лет и 1602 – 13 лет.
По регионам вакцинацию прошли:
- в Актау – 893,
- в Жанаозене – 1208,
- в Тупкараганском районе – 289,
- в Мангистауском районе – 503,
- в Каракиянском районе – 278,
- в Бейнеуском районе – 377,
- в Мунайлинском районе – 1561 девочка.
Санэпидемиологи отмечают, что вакцинация направлена на снижение риска развития рака шейки матки – второго по распространенности вида онкологии среди женщин. Ведь вирус папилломы человека является одной из основных причин этой болезни.
Ранее беременную экстренно доставили вертолетом МЧС к врачам в Усть-Каменогорске.
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