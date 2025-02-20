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Общество

Институт независимых экспертов МСЭ появился в Казахстане: для чего он нужен

Документы, папки, справки, бумаги, дела, нотариус , фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 09:36 Фото: freepik
С 1 января 2025 года в Казахстане внедрен институт независимых экспертов по освидетельствованию граждан, направляемых медицинскими организациями на медико-социальную экспертизу (МСЭ) в заочном проактивном формате, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 февраля, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

"Введение института независимых экспертов позволит привлечь в медико-социальную экспертизу профильных специалистов организаций здравоохранения, а также будет способствовать решению вопросов кадрового обеспечения службы МСЭ, снизит риски коррупционных правонарушений и повысит качество оказания государственной услуги по установлению инвалидности", – говорится в релизе, опубликованном в четверг.

В Минтруда отметили, что для эффективного внедрения Институт независимых экспертов МСЭ с сентября по декабрь 2024 года в пилотном режиме апробирован механизм привлечения независимых экспертов на медико-социальную экспертизу.

В пилотном проекте участвовали 18 врачей, которыми рассмотрено 7532 акта МСЭ.

По результатам пилотного проекта были внесены изменения и дополнения в действующие нормативные правовые акты.

"В настоящее время Комитетом регулирования и контроля в сфере социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК проводится прием документов претендентов для включения в реестр независимых экспертов медико-социальной экспертизы. Заявления подаются через портал социальных услуг (aleumet.egov.kz), при этом претенденты дают согласие на сбор и обработку персональных данных".Пресс-служба МТСЗН РК

Как напомнили в ведомстве, на сегодняшний день заочное освидетельствование проводится по 30 нозологическим формам.

С начала 2025 года в данном формате рассмотрено более 8,5 тыс. заявок на МСЭ из всех регионов Казахстана.

6 февраля 2025 года казахстанцам напомнили, как быстро проверить статус в ОСМС.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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