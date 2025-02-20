Институт независимых экспертов МСЭ появился в Казахстане: для чего он нужен
Об этом сегодня, 20 февраля, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.
"Введение института независимых экспертов позволит привлечь в медико-социальную экспертизу профильных специалистов организаций здравоохранения, а также будет способствовать решению вопросов кадрового обеспечения службы МСЭ, снизит риски коррупционных правонарушений и повысит качество оказания государственной услуги по установлению инвалидности", – говорится в релизе, опубликованном в четверг.
В Минтруда отметили, что для эффективного внедрения Институт независимых экспертов МСЭ с сентября по декабрь 2024 года в пилотном режиме апробирован механизм привлечения независимых экспертов на медико-социальную экспертизу.
В пилотном проекте участвовали 18 врачей, которыми рассмотрено 7532 акта МСЭ.
По результатам пилотного проекта были внесены изменения и дополнения в действующие нормативные правовые акты.
"В настоящее время Комитетом регулирования и контроля в сфере социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК проводится прием документов претендентов для включения в реестр независимых экспертов медико-социальной экспертизы. Заявления подаются через портал социальных услуг (aleumet.egov.kz), при этом претенденты дают согласие на сбор и обработку персональных данных".Пресс-служба МТСЗН РК
Как напомнили в ведомстве, на сегодняшний день заочное освидетельствование проводится по 30 нозологическим формам.
С начала 2025 года в данном формате рассмотрено более 8,5 тыс. заявок на МСЭ из всех регионов Казахстана.
6 февраля 2025 года казахстанцам напомнили, как быстро проверить статус в ОСМС.