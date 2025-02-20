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Общество

Актауские школьники замерзают на уроках сидя в куртках

Снег, снегопад, зима, ветер, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 04:35 Фото: unsplash
Родители учеников одной из городских школ жалуются на холод в кабинетах. В Актауском городском отделе образования сообщили, что ситуация временная, но учиться при этом надо, сообщает Zakon.kz.

В редакцию Lada.kz обратилась родительница одной из учениц СШ №10. По ее словам, в кабинетах образовательного заведения некоторое время сохраняется низкая температура воздуха. Это делает учебу некомфортной и грозит ученикам простудными заболеваниями.

"Дети болеют постоянно, в школе холодно. В спортивном зале температура 8 градусов тепла, в классах – 14 градусов. Дети сидят в куртках. Администрация школы не сокращает время уроков", – рассказала Екатерина, мать ученицы-девятиклассницы.

Она предоставила фотографии замера температуры воздуха в школьных помещениях.

В городском отделе образования сообщили, что в данной школе отопление подается в штатном режиме, но тепло из-за похолодания не доходит в угловые кабинеты.

"В связи с резким похолоданием тепло в угловые кабинеты не доходит в полном объеме. Администрация школы проводит разъяснительную работу с родителями. Ситуация временная. Родители учащихся 1-5 классов против сокращения уроков до 30 минут", – сообщили в городском отделе образования.

В ведомстве пояснили, что в кабинетах, где сидят ученики начальных классов, температура воздуха составляет 22-23 градуса тепла.

Ранее мы писали о том, как в казахстанских школах будут выявлять детей с психическими отклонениями.

Аксинья Титова
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