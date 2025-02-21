Пострадавшие от паводков фермеры в Актюбинской области до сих пор не получили выплат

Фермеры Уилского района Актюбинской области, пострадавшие во время прошлогоднего наводнения, заявили, что до сих пор не получили компенсации за разрушенные хозяйства, несмотря на обещания властей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 21 февраля телеканал "КТК", видеообращение с требованием выплат они опубликовали в соцсетях.

По словам фермеров, паводки 2024 года нанесли серьезный ущерб 53 крестьянским хозяйствам: были разрушены скотобазы и дома, погибло крупное поголовье скота. Ущерб за погибших животных был возмещен, однако выплаты на восстановление инфраструктуры до сих пор не поступили.

"О нас постоянно забывают. Каждый раз приходится со скандалом напоминать о себе! И до сих пор ходим без выплат", – заявили фермеры.

Власти региона подтверждают, что процесс компенсации затянулся. По словам заместителя руководителя управления предпринимательства Актюбинской области Думая Даулетиярова, вопрос о выделении средств находится на рассмотрении в правительстве.

"В январе текущего года нами был проработан вопрос о предоставлении заявки в Министерство национальной экономики. И получается, с данного момента мы ожидаем разработку постановления правительства о выделении средств из республиканского бюджета. Далее, как только нам направят эти средства, мы уже распределим их", – отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что систему прогнозирования паводков запустили в Казахстане.