Закиева ужаснулась условиями проживания детей в школе-интернате в Алматинской области

Уполномоченный по правам ребенка Казахстана Динара Закиева посетила школу-интернат им. И. Нусупбаева в Алматинской области. По ее словам, дети живут в полуразрушенном здании, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала 22 февраля на своей странице в Instagram.

"Вчера в Алматинской области вместе с Жанной Ахметовой, руководителем ОФ "Дети под защитой", мы изучили условия проживания детей в школе-интернате им. И. Нусупбаева, о котором она мне ранее рассказала. 170 детей в возрасте от 6 лет и старше живут в ужасных условиях. Три года назад был начат капитальный ремонт, но подрядчик не завершил работы и был признан недобросовестным. В результате, в дополнении ко всему, дети вынуждены жить в полуразрушенном здании, ночуют в учебном корпусе, питаются в спортзале, при этом нарушаются санитарно-гигиенические нормы", – отметила Закиева.

По ее словам, решение этой проблемы, а также еще двух вопросов, касающихся безопасности детей в области, она обсудила на встрече с акимом региона Маратом Султангазиевым.

"Акимат рассматривал разные варианты: завершение ремонта или строительство нового интерната. Однако, чтобы дети не оставались в таких условиях, вчера было принято решение перевести их в другой интернат, где недавно завершился ремонт и есть свободные места. Также на встрече мы обсудили работу Центра психологической поддержки и увеличение количества сотрудников органов опеки в соответствии с принятым законом касательно норматива один сотрудник на 5 тысяч детей. Так, в области должно быть 109 сотрудников, по 10 в каждом районе. Это крайне важно для своевременного реагирования на сигналы, для защиты детей и качественного проведения профилактических мероприятий, особенно с учетом сложной ситуации в регионе по насилию", – подчеркнула детский омбудсмен.

Ранее Динара Закиева рассказала, что во все школьные чаты направлена памятка с полезной информацией для семей с детьми.

