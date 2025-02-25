На углубление Каспия возле Актау потратят более 42 млрд тенге

Проектно-сметная документация по дноуглублению Каспия получила положительное заключение госэкспертизы. Выяснилось, что стоимость работ составит свыше 42 миллиардов тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным LS, в ответ на депутатский запрос, Актауский международный морской торговый порт разработал проектно-сметную документацию и в декабре 2024 года получил положительное заключение государственной экспертизы.

Общая стоимость дноуглубительных работ в акватории порта составляет 42,1 млрд тенге. Из них на первую очередь (2025 год) запланированы 20,6 млрд тенге.

В правительстве добавили, что вопрос финансирования планируется проработать при уточнении республиканского бюджета на 2025 год.

Об удручающем состоянии Каспия сказано и написано уже немало, однако годы идут, а ситуация, если и меняется, то только в сторону ухудшения. Эколог рассказала Zakon.kz о текущем положении вещей и мерах, которые необходимо принять для сохранения природного богатства.