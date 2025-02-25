#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
502.89
527.03
5.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
502.89
527.03
5.71
Общество

На углубление Каспия возле Актау потратят более 42 млрд тенге

Морской порт Актау, транспортный коридор, перевозка грузов, каспийский порт, морской торговый порт, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 06:54 Фото: primeminister.kz
Проектно-сметная документация по дноуглублению Каспия получила положительное заключение госэкспертизы. Выяснилось, что стоимость работ составит свыше 42 миллиардов тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным LS, в ответ на депутатский запрос, Актауский международный морской торговый порт разработал проектно-сметную документацию и в декабре 2024 года получил положительное заключение государственной экспертизы.

Общая стоимость дноуглубительных работ в акватории порта составляет 42,1 млрд тенге. Из них на первую очередь (2025 год) запланированы 20,6 млрд тенге.

В правительстве добавили, что вопрос финансирования планируется проработать при уточнении республиканского бюджета на 2025 год.

Об удручающем состоянии Каспия сказано и написано уже немало, однако годы идут, а ситуация, если и меняется, то только в сторону ухудшения. Эколог рассказала Zakon.kz о текущем положении вещей и мерах, которые необходимо принять для сохранения природного богатства.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Более 30 лет пожилая алматинка прожила без документов и гражданства
Общество
23:14, 24 февраля 2025
Более 30 лет пожилая алматинка прожила без документов и гражданства
У иностранки конфисковали 14 тыс. долларов и оштрафовали почти на 2 млн тенге в Мангистау
Общество
20:28, 24 февраля 2025
У иностранки конфисковали 14 тыс. долларов и оштрафовали почти на 2 млн тенге в Мангистау
Житель Восточного Казахстана едва не ослеп из-за лечения народными средствами
Общество
20:19, 24 февраля 2025
Житель Восточного Казахстана едва не ослеп из-за лечения народными средствами
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: