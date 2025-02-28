Алматинцев предупредили об изменениях в работе дежурных ЦОНов и спецЦОНов

С марта в Алматы начнет работу третий дежурный ЦОН. При этом у двух других дежурных ЦОНов изменятся адреса, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 февраля предупредили в филиале "Правительства для граждан" по городу Алматы.

"Дежурные ЦОНы с 1 марта будут работать в Алатауском районе в мкр. Нуркент, 5/17; в Алмалинском районе – ул. Богенбай батыра, 221; в Бостандыкском районе – мкр. Алмагуль, ул. Ходжанова 9а", – говорится в сообщении.

Дежурные ЦОНы принимают граждан в будние дни с 9:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 13:00.

"Кроме того, граждан будут принимать два дежурных спецЦОНа. Один из них находится в микрорайоне Саялы по ул. Аккайнар, 1, второй – в микрорайоне Кемел по ул. Аксуат, 118", – сообщили в "Правительстве для граждан".

СпецЦОНы будут открыты в будни с 9:00 до 20:00, однако прием заявлений завершится в 18:00, а выдача готовых документов продолжится до 20:00 без перерыва. По субботам документы в дежурных спецЦОНах можно будет подать с 9:00 до 12:00, а получить – до 13:00.

Таким образом, в Алматы с марта будут работать три дежурных ЦОНа и два дежурных спецЦОНа. Все остальные ЦОНы и спецЦОНы города будут работать в стандартном режиме: с понедельника по пятницу – с 9:00 до 18:00, суббота, воскресенье – выходной.

Ранее в филиале "Правительства для граждан" перечислили самые востребованные услуги, за которыми обращаются алматинцы.