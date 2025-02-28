#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.49
525.71
5.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.49
525.71
5.77
Общество

Алматинцев предупредили об изменениях в работе дежурных ЦОНов и спецЦОНов

ЦОН, зал ожидания, правительство для граждан, центры обслуживания населения , фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 12:52 Фото: Zakon.kz
С марта в Алматы начнет работу третий дежурный ЦОН. При этом у двух других дежурных ЦОНов изменятся адреса, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 февраля предупредили в филиале "Правительства для граждан" по городу Алматы.

"Дежурные ЦОНы с 1 марта будут работать в Алатауском районе в мкр. Нуркент, 5/17; в Алмалинском районе – ул. Богенбай батыра, 221; в Бостандыкском районе – мкр. Алмагуль, ул. Ходжанова 9а", – говорится в сообщении.

Дежурные ЦОНы принимают граждан в будние дни с 9:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 13:00.

"Кроме того, граждан будут принимать два дежурных спецЦОНа. Один из них находится в микрорайоне Саялы по ул. Аккайнар, 1, второй – в микрорайоне Кемел по ул. Аксуат, 118", – сообщили в "Правительстве для граждан".

СпецЦОНы будут открыты в будни с 9:00 до 20:00, однако прием заявлений завершится в 18:00, а выдача готовых документов продолжится до 20:00 без перерыва. По субботам документы в дежурных спецЦОНах можно будет подать с 9:00 до 12:00, а получить – до 13:00.

Таким образом, в Алматы с марта будут работать три дежурных ЦОНа и два дежурных спецЦОНа. Все остальные ЦОНы и спецЦОНы города будут работать в стандартном режиме: с понедельника по пятницу – с 9:00 до 18:00, суббота, воскресенье – выходной.

Ранее в филиале "Правительства для граждан" перечислили самые востребованные услуги, за которыми обращаются алматинцы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Как правительство будет решать проблему безопасности труда на крупных объектах
Общество
13:04, Сегодня
Как правительство будет решать проблему безопасности труда на крупных объектах
Почему в Казахстане редко выносят оправдательные приговоры
Общество
12:57, Сегодня
Почему в Казахстане редко выносят оправдательные приговоры
Прогноз погоды на начало марта: холод и сильные снегопады накроют Казахстан
Общество
12:53, Сегодня
Прогноз погоды на начало марта: холод и сильные снегопады накроют Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: