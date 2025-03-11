Обманутым казахстанцам вернут деньги за 72 часа – старый фейк
Но на этот раз киберпреступники используют изображение председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова, пытаясь придать своей афере видимость официальности.
На самом деле это обман.
Фото: Stopfake.kz
Так, как отмечают аналитики портала Stopfake.kz, злоумышленники работают по старой схеме.
Они обещают поддержку государственных организаций – в данной рекламе акцент делается на Комитет национальной безопасности, и используют фото известных казахстанцев.
Внимание к объявлению аферисты привлекают с помощью фото Алихана Смаилова. Но на официальном сайте этой госорганизации нет информации о запуске какой-либо программы по возврату средств, похищенных лжеброкерами.
"В рекламе мошенники предлагают подать заявку и ожидать звонка от якобы специалиста. Не стоит оставлять свои данные на сомнительных сайтах – вы рискуете передать аферистам личную информацию, которую они могут использовать в своих корыстных целях", – уточнили специалисты.
Ранее мы сообщали, что в Казахстане в последнее время участились случаи мошенничества с участием лжесотрудников органов юстиции. Так, мошенники звонят потенциальным жертвам и представляются государственными или частными судебными исполнителями.