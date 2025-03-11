Житель Кызылорды обматерил сноху и попал в суд
Фото: Zakon.kz
Специализированный суд по административным правонарушениям Кызылорды 11 марта рассмотрел дело местного жителя, обвиняемого в оскорблении снохи, сообщает Zakon.kz.
Согласно материалам дела, гражданин А. нецензурно выражался в адрес своей снохи К. Ж., проявив к ней неуважительное отношение. На заседании суда мужчина признал вину и раскаялся, а потерпевшая подтвердила, что деверь попросил прощения и примирился с ней.
"Учитывая раскаяние правонарушителя и примирение с потерпевшей, суд постановил освободить гражданина А. от административной ответственности в связи с примирением сторон", – отмечается в сообщении.
Постановление суда вступило в законную силу.
Ранее похожая история произошла в Восточном Казахстане. Там дочь подала в суд на отца за нецензурную брань.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript