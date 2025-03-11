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Общество

Житель Кызылорды обматерил сноху и попал в суд

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 19:24 Фото: Zakon.kz
Специализированный суд по административным правонарушениям Кызылорды 11 марта рассмотрел дело местного жителя, обвиняемого в оскорблении снохи, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, гражданин А. нецензурно выражался в адрес своей снохи К. Ж., проявив к ней неуважительное отношение. На заседании суда мужчина признал вину и раскаялся, а потерпевшая подтвердила, что деверь попросил прощения и примирился с ней.

"Учитывая раскаяние правонарушителя и примирение с потерпевшей, суд постановил освободить гражданина А. от административной ответственности в связи с примирением сторон", – отмечается в сообщении.

Постановление суда вступило в законную силу.

Ранее похожая история произошла в Восточном Казахстане. Там дочь подала в суд на отца за нецензурную брань. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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