Перезакрепление охотничьих угодий в ВКО: новая модель управления и курс на открытость

В Восточно-Казахстанской области произошли важные изменения в системе управления охотничьими угодьями: полномочия по их перезакреплению переданы от акимата уполномоченному государственному органу – Территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Этот шаг обусловлен вступлением в силу новых законодательных норм.

Сразу после перехода компетенций Восточно-Казахстанское областное общественное объединение охотников и рыболовов подало заявку на перезакрепление 10 охотничьих хозяйств. 3 июля 2024 года уполномоченный орган пролонгировал договоры по этим участкам сроком на 25 лет.

Акимат ВКО при этом подчеркивает, что, несмотря на перераспределение полномочий, он продолжает следить за соблюдением принципов законности и справедливости, а также контролирует исполнение норм охотничьего законодательства.

Что касается судебного спора с участием Охотобщества, в акимате пояснили, что причиной отказа в перезакреплении стало несоответствие предоставленных документов ряду требований: отсутствовали утвержденный план развития хозяйств на 2024-2025 годы и межхозяйственное охотоустройство. Верховный суд РК подтвердил законность отказа, поддержав решения судов нижестоящих инстанций.

При этом важно отметить: срок действия прежних договоров истек 24 июня 2024 года, следовательно, права заявителя нарушены не были. Комиссия также предоставляла возможность для устранения замечаний и повторной подачи документов, однако заявитель предпочёл судебный путь.

Дополнительно следует учитывать, что с 21 мая 2024 года утратили силу прежние правила перезакрепления охотугодий согласно приказу министра экологии и природных ресурсов № 107.

Акимат области заявил о своей готовности к открытому и конструктивному диалогу с охотниками и всеми заинтересованными сторонами для совместной выработки эффективной модели управления охотресурсами региона.