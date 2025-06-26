Отдыхающим на озере Сайран выписывают штрафы на 19,5 тысяч тенге

Преображение искусственного озера Сайран в Алматы подходит к завершению. Несмотря на то, что официального открытия еще не было, ежедневно новое место отдыха посещают до четырех тысяч человек, что не остается незамеченным. Ведь набережная буквально завалена мусором, сообщает Zakon.kz.

Посетители рассказывают, что в песке лежат доски с гвоздями, повсюду разбросаны бутылки и упаковки от еды. Отходы можно заметить даже в воде. Но, несмотря на это, в водоеме беззаботно плещутся и взрослые, и дети.

Так, Каролина Думиника с детьми из Усть-Каменогорска, прибывшие на каникулы, первым делом отправились посмотреть на Сайран. Однако после увиденного гости заявили, что больше посещать его не будут:

"Мы вообще только приехали сюда, в этот парк, здесь погуляли. Но вот здесь, когда гуляешь, видно очень много мусора. Неприятно. Особенно мы, гости этого города, и как-то складывается не очень хорошее впечатление о загрязненности".

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В свою очередь местный житель, живущий через дорогу, каждый день приходит наводить чистоту. Как отмечает корреспондент телеканала "КТК", весь ужас снимает и выкладывает в интернет. Говорит, пытается донести до горожан, что надо за собой убирать:

"Еще закрытая территория, еще больших мусорных ящиков нет. Они еще не поставили, не успели. А народ уже зашел. И мусорят, и даже в мусорный бак нормально не могут выбрасывать. Кидают все. Там мусор. Это не люди, это свиньи, можно сказать".

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Интересно, но аким города Дархан Сатыбалды уже сделал выговор службам за неубранный мусор. Он поручил вывезти отходы в кратчайшие сроки.

"Дано поручение установить дополнительно около 130 урн по всей территории Сайрана. Каждый день посты полиции на всей территории начиная с утра до 2 часов ночи проводят рейды". Маханбет Кокимов, пресс-секретарь Управления развития общественного пространства Алматы

Кроме того, стражи порядка отправились в рейды и провели разъяснительные беседы. Также они уже успели оштрафовать 20 человек. Им придется заплатить по 19,5 тысячи тенге.

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Кроме мусора, вызывает тревогу и тот факт, что посетители игнорируют предупреждающие знаки о запрете на купание. 25 июня 2025 года на Сайране утонули подросток и мужчина.