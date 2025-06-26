Вблизи аэропорта Актау открыт памятник экипажу разбившегося самолета

Вблизи аэропорта Актау 26 июня установлен памятник в честь членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в декабре 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Центра общественных коммуникаций Мангистауской области, монумент установлен в память о национальных героях Азербайджана – летчика Александра Кальянинова и главной бортпроводницы Хокумы Алиевой.

Ранее в Азербайджане также были установлены памятные знаки в честь погибших в результате авиакатастрофы.



В церемонии закладки мемориала вблизи Актау приняли участие родственники погибших, представители авиационной отрасли и местной общественности. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек.

Ранее сообщалось, что окончательный отчет по крушению самолета представят до декабря 2025 года.

Все новости про крушение азербайджанского самолета близ Актау можете прочитать здесь.