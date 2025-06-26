Вблизи аэропорта Актау открыт памятник экипажу разбившегося самолета
По информации Центра общественных коммуникаций Мангистауской области, монумент установлен в память о национальных героях Азербайджана – летчика Александра Кальянинова и главной бортпроводницы Хокумы Алиевой.
Ранее в Азербайджане также были установлены памятные знаки в честь погибших в результате авиакатастрофы.
В церемонии закладки мемориала вблизи Актау приняли участие родственники погибших, представители авиационной отрасли и местной общественности. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек.
Ранее сообщалось, что окончательный отчет по крушению самолета представят до декабря 2025 года.
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