На некоторых дорогах Алматы ввели ограничение для транспорта

В ТОО "Алматинские тепловые сети" предупредили жителей Алматы о закрытых дорогах города. Ограничения затронут несколько дней, сообщает Zakon.kz.

До 5 августа по улице Панфилова от проспекта Тауелсиздик до улицы Аманжолова будет частично перекрыто движение. Движение будет организовано по одной из сторон в обоих направлениях.

До 6 августа будет перекрыто движение по улице Сейфуллина от проспекта Республики до проспекта Сарыарка.

До 7 августа движение по проспекту Улы дала от Айтматова до Толе би будет частично перекрыто. Оно будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

Ранее жителей Астаны предупредили о ремонте в центре столицы.