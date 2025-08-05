На некоторых дорогах Алматы ввели ограничение для транспорта
Фото: pexels
В ТОО "Алматинские тепловые сети" предупредили жителей Алматы о закрытых дорогах города. Ограничения затронут несколько дней, сообщает Zakon.kz.
До 5 августа по улице Панфилова от проспекта Тауелсиздик до улицы Аманжолова будет частично перекрыто движение. Движение будет организовано по одной из сторон в обоих направлениях.
До 6 августа будет перекрыто движение по улице Сейфуллина от проспекта Республики до проспекта Сарыарка.
До 7 августа движение по проспекту Улы дала от Айтматова до Толе би будет частично перекрыто. Оно будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.
Ранее жителей Астаны предупредили о ремонте в центре столицы.
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