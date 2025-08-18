Пешком по Европе: аксакал из Улытау отправился в новое путешествие

Аксакал-путешественник из области Улытау Сарсенбай Котырашов отправился в очередной тур по миру, сообщает Zakon.kz.

75-летний путешественник поставил цель пройти 3200 км – от Болгарии до Франции, передает "24kz". За день Сарсенбай Котырашов планирует проходить около 30-40 км. По его подсчетам, это займет три месяца. Завершить свой путь аксакал намерен в начале декабря на берегу Атлантического океана.

Поддержку в разных странах аксакалу намерены оказать представители консульств Казахстана.

"Мы провели переговоры с консульствами и посольствами Казахстана. Они нас поддержали и направили соответствующие ноты в Министерства иностранных дел тех стран, по которым проходит маршрут марафонца. Я буду с ним на связи на протяжении всего пути", – отметил помощник пенсионера Бактияр Кожахметов.

И хотя путешествие Сарсенбая Котырашова претендует на рекорд, сам аксакал не считает это главной целью. Его мечта – увидеть мир.

Днями ранее Казахстан и Узбекистан договорились об увеличении количества авиарейсов.