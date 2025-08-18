#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
540
630.72
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
540
630.72
6.72
Общество

Пешком по Европе: аксакал из Улытау отправился в новое путешествие

Пенсионер из области Улытау отправился в новое путешествие, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 04:40 Фото: Instagram/ulytaumen
Аксакал-путешественник из области Улытау Сарсенбай Котырашов отправился в очередной тур по миру, сообщает Zakon.kz.

75-летний путешественник поставил цель пройти 3200 км – от Болгарии до Франции, передает "24kz". За день Сарсенбай Котырашов планирует проходить около 30-40 км. По его подсчетам, это займет три месяца. Завершить свой путь аксакал намерен в начале декабря на берегу Атлантического океана.

Поддержку в разных странах аксакалу намерены оказать представители консульств Казахстана.

"Мы провели переговоры с консульствами и посольствами Казахстана. Они нас поддержали и направили соответствующие ноты в Министерства иностранных дел тех стран, по которым проходит маршрут марафонца. Я буду с ним на связи на протяжении всего пути", – отметил помощник пенсионера Бактияр Кожахметов.

И хотя путешествие Сарсенбая Котырашова претендует на рекорд, сам аксакал не считает это главной целью. Его мечта – увидеть мир.

Днями ранее Казахстан и Узбекистан договорились об увеличении количества авиарейсов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Жителей одного из городов Казахстана призвали сохранять спокойствие 19 августа
Общество
19:50, 18 августа 2025
Жителей одного из городов Казахстана призвали сохранять спокойствие 19 августа
Названы два региона Казахстана, на которые обрушится сильная жара до +39°С
Общество
18:34, 18 августа 2025
Названы два региона Казахстана, на которые обрушится сильная жара до +39°С
Медведь наведался в акимат в Восточном Казахстане
Общество
18:13, 18 августа 2025
Медведь наведался в акимат в Восточном Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: