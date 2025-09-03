#АЭС в Казахстане
Общество

Ни света, ни дороги: жители актюбинского Жанаконысе устали жить без условий

жители Актобе требуют отремонтировать дороги, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 22:42 Фото: pixabay
В Актобе горожане недовольны состоянием дорог. По словам жителей массива Жанаконыс, у них никогда не было асфальта. Даже центральные улицы засыпаны обычным щебнем, сообщает Zakon.kz.

Жилой массив Жанаконыс – один из старейших в Актобе. Активно заселять его начали еще 30 лет назад, отмечает КТК. Но до сих пор здесь нет нормальных асфальтированных улиц и освещения. Уставшие от бесконечных обещаний жители решили громко заявить о своей многолетней проблеме.

"Мы заезжаем в наш массив, у нас даже освещения нет. Освещения нет километров 200. Вечером как водитель едешь домой, детей маленьких тяжело увидеть. Дорога – вся щебень. Вся ходовка портится. Даже бывает так: у детей подошва отваливается от глины". Салтанат Есмуханова

Три года назад Жанаконыс включили в план благоустройства. Центральную улицу – ту, по которой еще можно было кое-как передвигаться, – начали асфальтировать. Жители радовались даже этому. Только вот закончилось все печально. Подрядчик исчез, а работы остановились.

"Вот эту дорогу выкопали. Она была более-менее нормальная дорога. Ее прокопали, пришли сюда, технику привезли. Все. Мы ждали, что будет дорога детям в школу, что будет освещение. Этого освещения нет. Ни света, ни дороги нет". Кенжесулу Калышбаева

Жители Жанаконыса устали ездить по разбитым трассам и жить в полумраке. Говорят, даже общественный транспорт едва передвигается по жилому массиву. Автобусы здесь тоже отдельный вопрос, который требует решения.

"Автобусы у нас старые: зимой холодно, летом жарко. Есть автобус, у которого двери не закрываются, веревкой завязываем. XXI век! Куда смотрим?! Куда катимся?!" Алтын Жоламанова

В акимате пожимают плечами. Говорят, что в очередной раз подвел подрядчик. Теперь ему грозит суд.

"Жеруйык" свои обязанности выполняет не полностью, по этому поводу нами было выдано предписание. Если в этот срок они не устранят либо не догонят по графику работы, будем с ними расторгать. Должны были она сделать, допустим, асфальтирование, и в этом проекте предусмотрено было освещение, ливневки целой улицы. К сожалению, нас вот так подводит подрядная организация". Руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Актобе Альби Аманшиев

Всего в районе 46 улиц, которые тоже требуют ремонта. Но все они остаются в долгосрочных планах акимата.

Ранее сообщалось, что дефекты на дорогах будут по-новому проверять в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
