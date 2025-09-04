Центральный стадион Алматы соответствует стандартам УЕФА

Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов справедливо отметил, что Центральный стадион Алматы отвечает требованиям УЕФА: футбольное поле, система освещения, раздевалки, зоны для команд и арбитров полностью прошли аттестацию и позволяют проводить матчи международного уровня.

Отдельные недостатки, такие как ранее встречавшиеся поломанные сиденья или устаревшие туалеты, связаны как с возрастом арены, так и с недобросовестным отношением части посетителей. После каждого матча проводится ревизия и замена кресел, так как значительная их часть регулярно выходит из строя.

Фото: акимат города Алматы

На сегодняшний день эти вопросы находятся под особым контролем – уже проведены работы по замене и восстановлению кресел, благоустройству территории. Если ранее в санитарно-гигиенических узлах выполнялся лишь косметический ремонт, то сейчас начаты работы по их капитальному ремонту.

Фото: акимат города Алматы

К предстоящему матчу "Кайрат" – "Реал Мадрид" Центральный стадион будет полностью подготовлен: завершены необходимые мероприятия по благоустройству, усилены меры по клинингу и безопасности, обеспечено соответствие всем международным нормам для проведения матчей самого высокого уровня.