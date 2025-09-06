#АЭС в Казахстане
Общество

На 10 млн тенге полиция купила оружия у жителей Жамбылской области

На 10 млн тенге полиция купила оружия у жителей Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 10:16 Фото: ДП Жамбылской области
Почти 130 оружий выкупила полиция у жителей Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции 6 сентября 2025 года, на территории Жамбылской области прошла республиканская акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Основной целью мероприятия стало повышение уровня общественной безопасности и снижение незаконного оборота оружия.

"На реализацию акции из республиканского бюджета было выделено 10,8 млн тенге. По ее итогам в городские и районные отделы полиции поступило 98 заявлений от граждан. Всего было добровольно сдано 129 единиц огнестрельного оружия, из них 17 – нарезного и 112 – гладкоствольного. Общая сумма компенсационных выплат составила 10 895 572 тенге".ДП Жамбылской области

В полиции отметили, что активность населения в рамках акции свидетельствует о росте правосознания граждан и их стремлении внести вклад в обеспечение общественной безопасности.

Такие мероприятия играют важную роль в предупреждении преступлений с применением оружия и повышении уровня доверия населения к органам внутренних дел.

В Комитете национальной безопасности (КНБ) 21 августа 2025 года отчитались о работе по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
