"Пытались задушить": у лебедей появился секьюрити в ботсаду Алматы
Об этом стало известно сегодня, 9 сентября, из Instagram ботсада.
"Наши сотрудники службы безопасности стали настоящими героями соцсетей! Блогер Асет Мурзабаев поделился у себя на странице роликом, как сотрудник службы безопасности ботсада защищает лебедей от попыток подкармливать их чипсами или дразнить".Администрация ГБС Алматы
Блогер отметил, что у охранника нелегкая работа, поскольку ему приходится нон-стоп делать замечания посетителям.
"Радует, что блогеры с большой аудиторией привлекают внимание к нашим проблемам и ценят работу наших сотрудников. Ведь чаще всего блогеры только требуют особого отношения к себе и возможности бесплатно снять контент или рекламные ролики в ботсаду".Администрация ГБС Алматы
Второй ролик выложила одна из посетительниц, которая решила покормить птиц чипсами.
"На видео видно, как наш сотрудник не только остановил нарушение, но даже выловил чипсы из воды и объяснил, почему так делать нельзя. В комментариях все дружно написали, что такое поведение недопустимо и многие напомнили, что совсем недавно мужчина, который схватил за шею лебедя, был взят под арест на 7 суток".Администрация ГБС Алматы
Вместе с тем администрация поблагодарила всех неравнодушных людей за поддержку и понимание.
"А также сказать спасибо нашим сотрудникам службы безопасности и всем ответственным посетителям за заботу о природе!"Администрация ГБС Алматы
Пост вызвал бурное обсуждение среди пользователей Казнета. Некоторые назвали правильным решение об охране лебедей, другие предложили штрафовать посетителей ботсада за кормление и несоответствующее обращение с животными. Третьих вовсе возмутило поведение девушки, которая выкинула в пруд с лебедями чипсы:
- "Штрафуйте таких!"
- "Почему их не штрафуют?!"
- "Правильно, такую красоту надо беречь".
- "Правильно! И животным нужна охрана в наше время".
- "Сразу бы штраф на месте выписывали – еще бы эффективнее было".
- "Нужно поставить ограждение. В любом парке, где есть животные, птицы, ставят их".
- "Удивляюсь дикости людей, не понимающих базу и разрешающих детям делать все, что они хотят".
- "Ничего смешного! Плакать нужно, докатились до того, что животные нуждаются в охране! Люди, задумайтесь".
- "Это правильное решение. Необходимо ввести штрафы еще, так как некоторые понимают только через наказание деньгами".
- "Парни такие молодцы! Очень тактично и вежливо объясняют посетителям... Хотя с некоторыми такт и вежливость можно опустить".
- "Штраф надо вводить. Люди не понимают по-другому. Даже если метровыми буквами написать: "Не кормите!", все равно будут пихать свои чипсы".
- "Создайте систему штрафов и установите табло перед озером, чтобы люди сразу видели, что они могут быть наказаны тут же за неправильные действия".
- "Поражаюсь, что некоторым людям приходится объяснять элементарные вещи. Спасибо работникам Ботанического сада за труд и за уважение к животным".
- "Многие не реагируют на замечания. Напротив, начинают кто-то с агрессией, кто-то включает полный игнор. Терпению сотрудников, которые охраняют лебедей, можно позавидовать".
- "Конечно, не легкая работа у них. Мне прям больно смотреть на поведение наших сограждан. Такие простые вещи не знать и делать такие глупости. Когда мы будем хоть немного уже меняться".
- "Молодцы! Давно надо было! В целом, по парку надо патрульных пустить, чтобы посетители по газонам не бегали, траву не вытаптывали и цветы не рвали. К сожалению, по-другому людей не остановить".
Материал по теме
5 августа 2025 года двое посетителей Главного ботанического сада Алматы едва не задушили лебедя. Одна из неравнодушных посетительниц сняла жестокое обращение на камеру и сделала замечание, но в ответ получила оскорбления. Полицией была начата проверка. Нарушителем оказался 42-летний мужчина, которого задержали в течение суток. 8 августа суд назначил ему наказание в виде административного ареста на семь суток. Позднее в ботсаду рассказали о состоянии лебедя и заявили, что этот случай убедил их установить небольшое ограждение вокруг лебяжьего пруда, чтобы оградить животных от людей.