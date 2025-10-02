#АЭС в Казахстане
Общество

В Алматы начинается отказ от коллективных договоров на водоснабжение

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 13:58 Фото: pexels
В жилых массивах Алматы, где ранее водоснабжение осуществлялось через коллективные сети с расчетами через ПК (потребительский кооператив) и КСК (кооператив собственников квартир), начинается поэтапный переход на индивидуальные договоры, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении "Алматы Су" 2 октября 2025 года.

Теперь, как уточняют специалисты, каждый домовладелец получает свой лицевой счет и может оплачивать услуги напрямую поставщику – по городскому тарифу, без посредников.

В 2025 году по городу уже расформировано более 60 коллективных договоров, заключено свыше 15 000 индивидуальных договоров.

"В микрорайонах Айгерим-1 и Айгерим-2 запущен процесс заключения индивидуальных договоров. Ранее обслуживающий кооператив накопил более 70 млн тенге долгов, договор с ним расторгнут"."Алматы Су"

В компании отмечают, что если у граждан есть вопросы о заключении договоров, то можно обратиться в Центр обслуживания Алатауского района: Алматы, ул. Чуланова, 109 (ул. Момышулы, между пр. Райымбека и Рыскулова).

Ранее жителей города предупреждали о том, что 2 октября 2025 года в некоторых жилых комплексах и домах отключат холодную воду.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
