Общество

Важное заявление по деревьям в роще Баума сделал акимат Алматы

Алматы, роща Баума, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 10:35 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В рамках благоустройства в роще Баума ни одно дерево вырублено не будет. Об этом сегодня, 6 октября 2025 года, заявил руководитель пресс-службы акима Алматы Ильзат Акчурин, сообщает Zakon.kz.

В Государственном региональном природном парке "Медеу" Управления экологии и окружающей среды Алматы уточнили, что в роще Баума насчитывается 104 429 деревьев и 5081 кустарник.

"Все они относятся к категории государственного лесного фонда и являются частью особо охраняемой природной территории", – написал Ильзат Акчурин в Telegram в понедельник.

По данным инвентаризации, проведенной Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Министерства сельского хозяйства РК, здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные – 23%, угнетенные – 12%, усыхающие – 8%, сухостойные и аварийные – по 1%.

"Таким образом, аварийные деревья составляют чуть более 9% от общего количества, что опровергает ранее распространенные в СМИ неточные данные о "48% вырубки".Ильзат Акчурин

Кроме того, как отметил глава пресс-службы акима Алматы, на 2026 год будет реализована программа посадки более тысячи новых деревьев в рамках благоустройства территории, чтобы компенсировать естественные потери и укрепить зеленый фонд рощи.

"Санитарное оздоровление деревьев – это комплекс мер по удалению больных, сухостойных и поврежденных ветвей, борьбе с вредителями и заболеваниями. Основные методы – санитарная обрезка, обработка насаждений и профилактическая очистка приствольных кругов. Эти меры направлены на сохранение здоровья, формы и долговечности деревьев".Ильзат Акчурин

Он заверил, что работы в роще выполняются с минимальным вмешательством в природную среду.

"При благоустройстве используются экологичные материалы без цементно-бетонных изделий. Планируется устройство экологических пешеходных дорожек, энергоэффективного освещения, а также установка пунктов полиции и систем видеонаблюдения для обеспечения безопасности посетителей".Ильзат Акчурин

По его словам, одновременно продолжается восстановление рощи:

  • в 2023 году волонтерами высажено 1430 саженцев (яблоня Сиверса и лиственные породы),
  • в 2024 году – 720 саженцев дуба, ели и абрикоса. Работы выполняются за счет волонтеров и спонсоров, без привлечения бюджетных средств.
"Таким образом, все мероприятия в роще Баума направлены исключительно на сохранение, оздоровление и восстановление уникальной природной территории, чтобы она и дальше оставалась зеленым символом и любимым местом отдыха жителей Алматы. Призываем горожан и представителей СМИ пользоваться только официальными и проверенными источниками информации – данными Управления экологии и окружающей среды, ГРПП "Медеу" и научных институтов, участвующих в проекте".Ильзат Акчурин

25 сентября 2025 года стало известно, что в Алматы подрядчика привлекли к административной ответственности за провалы по ул. Аманжол.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
