Что грозит Павлу Дурову за купание в Кольсае, рассказали в МВД
Фото: Telegram/Павел Дуров
Заместитель председателя Комитета административной полиции Алексей Милюк в кулуарах МВД 13 октября 2025 года высказался об ответственности основателя Telegram Павла Дурова за купание в одном из Кольсайских озер в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались, будут ли штрафовать миллиардера, приведя в пример казахстанку, сорвавшую тюльпаны, которую наказали после фото в соцсетях.
"Это два разных состава правонарушения. Во-первых, что касается тюльпанов, это уголовная ответственность, связанная с природоохранными областями. Тут расследованием занимается полиция. А то, что касается купания в запрещенной зоне, – это особо важная охраняемая природная территория. И ответственность за нахождение и купание в этой зоне (это протоколы, штрафы) отнесена к компетенциям Министерства экологии. Мы соответствующий материал зарегистрировали и передали по подследственности. Они сейчас рассматривают", – ответил Алексей Милюк.
По его словам, ответственность предусмотрена разная.
"В зависимости от того, как будут квалифицировать. Надо смотреть уже непосредственно, разговаривать с уполномоченным органами. Самое минимальное – от предупреждения, если я не ошибаюсь, до 10 МРП. В зависимости от того, какой состав", – пояснил спикер.
7 октября 2025 года Павел Дуров поделился кадрами, как он окунулся в холодное Кольсайское озеро. Видео вызвало ажиотаж не только у его подписчиков, но и у ответственных за порядок на туробъектах Алматинской области. А 9 октября основатель Telegram опубликовал еще одно видео купания, на котором держит в руках предмет, похожий на железный прут.
