Общество

На СК "Фармацию" завели уголовное дело

Фармацевтика, фармацевт, фармацевты, медикаменты, лекарственные средства, лекарственные препараты, лекарство, фармпродукция, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 13:26 Фото: pixabay
Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов 16 октября 2025 года на брифинге в Сенате рассказал, что на компанию СК "Фармация" завели уголовное дело, передает Zakon.kz.

Спикер уточнил, что на СК "Фармация" зарегистрировано уголовное дело по факту хищения бюджетных средств.

"Уголовное дело расследуется. Иные данные я вам сообщить не могу в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса", – озвучил он.

В начале 2025 года в Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) указали на недостаточную прозрачность процедур в деятельности ТОО "СК-Фармация", что способствует увеличению расходов на закупки медикаментов. Прибыль компании формируется за счет наценки от 5% до 7%, что, по мнению экспертов, снижает ее заинтересованность в ценовой конкуренции.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
