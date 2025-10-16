На СК "Фармацию" завели уголовное дело

Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов 16 октября 2025 года на брифинге в Сенате рассказал, что на компанию СК "Фармация" завели уголовное дело, передает Zakon.kz.

Спикер уточнил, что на СК "Фармация" зарегистрировано уголовное дело по факту хищения бюджетных средств.



"Уголовное дело расследуется. Иные данные я вам сообщить не могу в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса", – озвучил он.

В начале 2025 года в Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) указали на недостаточную прозрачность процедур в деятельности ТОО "СК-Фармация", что способствует увеличению расходов на закупки медикаментов. Прибыль компании формируется за счет наценки от 5% до 7%, что, по мнению экспертов, снижает ее заинтересованность в ценовой конкуренции.

