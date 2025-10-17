#АЭС в Казахстане
Общество

Семерых шымкентцев оштрафовали за отказ от медицинского обследования

Семерых шымкентцев оштрафовали за отказ от медицинского обследования, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 19:32 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте сотрудники прокуратуры выявили факты уклонения граждан, состоящих на учете по факту употребления наркотических веществ, от обязательного медицинского освидетельствования и лечения, сообщает Zakon.kz.

Otyrar.kz пишет, что, несмотря на предупреждения со стороны врачей-наркологов, семь человек проигнорировали требования о прохождении плановых обследований.

"По инициативе прокуратуры Шымкента указанные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 429 КоАП РК. Каждому нарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 19 660 тенге. Кроме того, все они обязаны впредь систематически проходить медицинские обследования в установленные сроки", – говорится в информации.

Надзорные органы Шымкента подчеркивают, что уклонение от обязательных процедур представляет угрозу как для самих наркозависимых, так и для окружающих, ведь своевременное лечение и наблюдение являются важной частью профилактики рецидива и социальной реабилитации.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РК, лица, состоящие на учете в связи с употреблением наркотиков, обязаны проходить медицинское освидетельствование ежемесячно в течение первых шести месяцев, а в дальнейшем – не реже одного раза в квартал.

Прокуратура Шымкента призывает граждан, находящихся на подобном учете, строго соблюдать установленные требования, ответственно относиться к своему здоровью и выполнять предписания специалистов.

Ранее в Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали, что изменилось в поликлиниках страны. Одно из нововведений – для населения появился новый скрининг для предотвращения рисков ухудшения здоровья.

