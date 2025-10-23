Акмолинская область усиливает здравоохранение: в Степняке и Партизанке открылись новые медобъекты

Два новых медучреждения начали прием пациентов в Акмолинской области – современная больница с поликлиникой в городе Степняк района Биржан-Сал и новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Партизанка Буландынского района, передает корреспондент Zakon.kz.

Для жителей региона этот день стал особенным – в буквальном смысле началась новая глава в развитии сельской медицины.

Современная районная больница в Степняке стала настоящим прорывом для района. Ее называют не иначе как "больницей нового поколения". Просторное трехэтажное здание с современным дизайном и продуманной логистикой собрало под одной крышей все, что нужно для оказания качественной медицинской помощи – от приемного отделения до операционного блока.

В ее составе – терапевтическое, хирургическое, педиатрическое отделения, дневной стационар и поликлиника, рассчитанная на 200 посещений в день. Четыре блока, соединенные между собой галереями, создают удобную систему передвижения для пациентов и персонала.

Внутри светлые просторные кабинеты, современное оборудование, внимательный персонал. Здесь можно пройти комплексное обследование, получить консультацию специалиста и полноценное лечение, не выезжая в областной центр.

Фото: РСК Акмолинской области

На торжественном открытии заместитель акима Акмолинской области по социальным вопросам Алтынай Амренова подчеркнула, что это не просто очередной инфраструктурный объект, а важнейшее достижение, напрямую влияющее на качество жизни людей.

"Сегодня в Степняке открывается медицинское учреждение, которое символизирует новую эпоху для региона. Президент страны подчеркивает: здоровье граждан – это фундамент справедливого Казахстана. Мы воплощаем эти слова в конкретных делах. Долгие годы районная больница работала в здании, построенном несколько десятилетий назад. Теперь на ее месте – современный центр, где есть все: оборудование, специалисты, комфорт. Это проект, который не только укрепляет систему здравоохранения, но и возвращает людям веру в то, что государственная забота – это реальность, а не обещание", – сказала Алтынай Амренова.

Больница уже укомплектована медперсоналом – в коллективе 115 сотрудников, включая врачей разных специальностей. Среди них – молодые специалисты, которые выбрали работу в районе, чтобы развивать сельскую медицину.

Уроженец Степняка, врач с 40-летним стажем Серик Аяганов признался, что для него этот день стал настоящим событием жизни.

"Я хорошо помню, как когда-то мы работали в старом здании, где зимой приходилось топить буржуйку, чтобы согреть пациентов. Сегодня перед нами – современная больница, которой может гордиться вся область. Это не просто стены – это доказательство, что о нашем районе помнят, что здоровье людей действительно в приоритете. Теперь наши дети и внуки смогут лечиться здесь, рядом с домом. Все, что раньше казалось недостижимым, стало возможным", – поделился он.

Фото: РСК Акмолинской области

Тем временем в Буландынском районе в этот же день свои двери распахнул новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Партизанка. Для небольшой сельской общины это событие не менее значимое.

ФАП рассчитан на 40 посещений в смену и обслуживает более 600 жителей. Здесь есть все необходимое для первичной медицинской помощи: дефибрилляторы, фетальные мониторы, аппараты для физиотерапии, небулайзеры, кардиографы и лабораторное оборудование.

Здание – светлое, современное, с электрическим отоплением и централизованным водоснабжением. Теперь сельчане могут обратиться за помощью к фельдшеру или акушерке, пройти обследование, сдать анализы или получить консультацию – без долгих поездок в райцентр.

Два медицинских объекта, открытых в один день, стали показателем масштабной трансформации системы здравоохранения региона. В Акмолинской области последовательно реализуется курс президента по модернизации сельской медицины: строятся новые больницы, врачебные амбулатории и ФАПы, внедряются цифровые технологии, повышается престиж медицинской профессии.