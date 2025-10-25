#АЭС в Казахстане
Общество

Большой праздничный концерт, посвященный Дню Республики, прошел в Астане

День Республики, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 18:03 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане 25 октября 2025 года у монумента "Қазақ елі" прошел большой концерт, посвященный Дню Республики. Торжество собрало сотни горожан и гостей столицы – несмотря на прохладный вечер, на площади царила теплая и радостная атмосфера, передает корреспондент Zakon.kz.

Несмотря на дождь и промозглую погоду, горожане пришли семьями – с детьми, родителями и друзьями.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Многие заранее принесли зонты, готовясь провести вечер на свежем воздухе.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

На площади под зонтами и капюшонами звучал смех, малышей поднимали на руки, чтобы они тоже видели сцену. Даже самые маленькие участники не скучали: кто-то танцевал на руках у родителей, кто-то хлопал в ладоши под музыку.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Малышей поднимали на руки, чтобы они могли увидеть сцену, а подростки устраивали свои мини-танцплощадки прямо у барьеров. В такие моменты праздник ощущался особенно живо – он объединял всех, независимо от возраста и настроения.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 18:03

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Многие танцевали прямо под дождем и снимая происходящее на телефоны – праздник не остановила даже непогода. Молодежь подпрыгивала под ритмы популярных хитов, а кто-то просто стоял, обнимая близких, наслаждаясь музыкой и мгновением.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Капли дождя блестели в свете прожекторов, отражаясь в линзах телефонов, на которые люди снимали концерт, – дождь будто только добавлял романтики и искренности этому вечеру.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Праздничную программу открыли молодые исполнители, задав настроение энергичными треками о независимости и любви к Родине. Их драйв, мощный звук и яркие визуальные эффекты с первых минут увлекли публику, заставив зрителей забыть о холоде.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

На сцене выступили Sadraddin, Еркеш Хасан, Қобылан, AUKA, TUAR, Дастан Оразбеков, Қайрат Баекенов, Маржан Арапбаева, Dosanali Абисадық, Зарина Бокакасова и Мади Сыздықов.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Каждый из артистов по-своему поздравил зрителей: одни исполнили патриотические композиции, другие подарили душевные баллады и современные хиты.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
