Когда начнется прием документов на магистратуру и докторантуру
Фото: Zakon.kz
В министерстве науки и высшего образования рассказали, когда начнется второй поток приема документов на магистратуру и докторантуру, сообщает Zakon.kz.
28 октября начнется прием заявок на участие в комплексном тестировании для поступления в магистратуру и прием документов для поступления в докторантуру, сообщили в МНВО.
Прием заявлений проходит на сайте Национального центра тестирования МНВО РК app.testcenter.kz
Прием заявлений на КТ продлится до 10 ноября 2025 года включительно.
Ранее изменились правила ведения реестра образовательных программ вузов.
