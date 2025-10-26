Когда начнется прием документов на магистратуру и докторантуру

В министерстве науки и высшего образования рассказали, когда начнется второй поток приема документов на магистратуру и докторантуру, сообщает Zakon.kz.

28 октября начнется прием заявок на участие в комплексном тестировании для поступления в магистратуру и прием документов для поступления в докторантуру, сообщили в МНВО.

Прием заявлений проходит на сайте Национального центра тестирования МНВО РК app.testcenter.kz

Прием заявлений на КТ продлится до 10 ноября 2025 года включительно.

Ранее изменились правила ведения реестра образовательных программ вузов.